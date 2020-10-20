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Dünya Atina yeni provokasyon peşinde
AVRUPA

​Atina yeni provokasyon peşinde

Atina yeni provokasyon peşinde

Türkiye’nin Oruç Reis gemisini yeniden Akdeniz’e göndermesi, Yunan donanmasını alarma geçirdi. Yunan Ekathimerini gazetesi, askeri planların masaya yatırıldığını yazdı. Provokasyon peşinde olan Yunanistan’ın Oruç Reis’le birlikte Yavuz’u da takibe aldığı belirtiliyor. Gazete, Atina’nın İsrail, Mısır ve BAE ile işbirliğini güçlendirme kararlılığını da vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Oruç Reis araştırma gemisini Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığında görevine yeniden başlaması Yunanistan’ın dengesini bozdu.

Yunan Kathimerini gazetesi Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz ve Ege’de çıkan gerilimle ilgili olarak donanmanın her türlü savaş senaryosunu gözden geçirdiğini ancak olası bir çatışma halinde ilk müdahalenin Türkiye’den gelmesini bekleyeceğini yazdı. Gazetenin internet sitesinde İngilizce yayımlanan bir haber yorumda, Yunan ordusunun, “Türkiye’nin olası tahriklerine karşı” üst seviyede alarmda kalmayı sürdürdüğü belirtilerek, Yunan donanmasına, Türkiye’nin ilk adımı atması halinde yanıt vermesi için onay verildiği aktarıldı.

TSK'dan Yunan propagandasına 'görüntülü' cevap
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TSK'dan Yunan propagandasına 'görüntülü' cevap
“Görünmez olduğu' ve “Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği' iddia edilen Yunan denizaltılarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından anbean takip edildiği ortaya çıktı. Söz konusu denizaltıların Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.


ASKERİ GERGİNLİK ARAYIŞI

Yunanistan’ın bölgede hem diplomatik hem de askeri açıdan uzun bir krize karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edilen yazıda, Yunan ordusunun önce Ege Denizi’nde Türkiye ile olası askeri kriz ve çatışma hali için planlarını yaparken şu anda Doğu Akdeniz için farklı askeri strateji ve planların masaya yatırdığını yazdı.

YAVUZ’U DA İZLİYORLAR

Kathimerini, Yunan donanmasının özellikle, Oruç Reis araştırma gemisini Doğu Akdeniz’de durdurmak ve engellemek için askeri stratejilere odaklandığını bildirdi. Kathimerini, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin, Oruç Reis araştırma gemisinin bölgede enerji kaynağı bulması halinde, Türkiye’nin bölgeye Yavuz sondaj gemisi göndermesi ihtimaliyle krizin derinleşme ihtimaline karşı ayrıca hazırlıklarını sürdürdüğü yazdı.

İSRAİL, MISIR VE BAE’YLE İTTİFAK

Yunanistan’ın diploması alanında izleyeceği politikalara da yer veren Kathimerini, AB dönem başkanı Almanya’dan daha fazla inisiyatif bekleyen ve Brüksel’in Ankara’ya yaptırım uygulaması için bastıran Atina’nın bölgede Türkiye’ye karşı İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Miçotakis ve Macron

AB’de yalnız kaldılar

Öte yandan bir başka Yunanistan gazetesi To Vima, dün Avrupa Birliği zirvesinin perde arkasına yönelik dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’ye yönelik ambargo talebinin 27 üyeli Birlik’te karşılık bulmadığı belirtildi. To Vima’nın haberine göre Yunanistan’ın ambargo talebine sadece Fransa, Avusturya ve Slovenya destek verdi. Bunan karşılık Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta’nın ambargo talebine karşı çıktığı diğer üyelerin de konuya ilgi göstermediği kaydedildi. Gazete, ambargo talebinin reddedilmesinde ekonomik ilişkiler ve göç konularının başrolü oynadığını ileri sürdü. Ambargo kararına karşı çıkan üç ülkenin aynı zamanda Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) üyesi olması dikkat çekti. İspanya, İtalya ve Malta’nın Türkiye’ye ambargoya karşı çıkması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Akdeniz’de oynamak istediği rolün destek bulmadığını da gösterdi.

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