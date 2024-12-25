AVM'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Vladikavkaz kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kuzey Kafkasya'da bulunan Kuzey Osetya-Alanya'nın idari merkezi Vladikavkaz'daki Alania Alışveriş Merkezi'nin üst katında meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası alışveriş merkezinde büyük hasar oluştu.
Rusya'nın Vladikavkaz kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, dokuz kişi yaralandı.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Kuzey Kafkasya'da bulunan Kuzey Osetya-Alanya'nın idari merkezi Vladikavkaz'daki Alania Alışveriş Merkezi'nin üst katında meydana geldiği belirtildi.
Patlama sonrası alışveriş merkezinde büyük hasar oluştu.