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Dünya

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Gazze mesajı: Temasa geçmeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, hemen her çatışmanın çözümüyle ilgili önemli rol oynayan Türkiye ile Orta Doğu barış süreciyle ilgili temasa geçmeye hazır olduklarını duyurdu.

15:12 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:34 - 29/11/2023 Çarşamba
AA
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam yapan İsrail'in Hamas ile ateşkes anlaşmasının son gününde AB'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına "iki devletli çözüm" için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.


Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, ortak basın toplantısında, hazırladıkları "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporu açıkladı.


Türk muhabirin "Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle ilgili üstlenebileceği rol" hakkındaki sorusunu yanıtlayan Borrell, Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti.


Borrell, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi Libya'da görüyoruz. Türkiye'yi Somali'de görüyoruz. Hatta Türkiye'nin Venezuela meselesiyle ilgilendiğini bile görüyorum. O halde Türkiye, Orta Doğu barış sürecinde nasıl rol oynamasın? Bu konuyla ilgili duruşunu biliyoruz. Filistinlilerin hedeflerini güçlü şekilde destekliyor. Bölgedeki tüm ilgili aktörlerle ilişki kurmaya hazırız. Arap dünyasının temsilcileriyle görüşüyoruz. 'İki devletli çözüm'ü getirecek siyasi müzakere yollarını Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey."

Ayrıca AB'nin, Türkiye ile olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirme konusunda stratejik çıkarı bulunduğunun açık olduğunu vurgulayan Borrell,
"Bizim için Türkiye çok önemli bir ortak"
dedi.



#Avrupa Birliği
#Türkiye
#Gazze
#İsrail
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