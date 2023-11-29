Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Gazze mesajı: Temasa geçmeye hazırız

"Türkiye'yi Libya'da görüyoruz. Türkiye'yi Somali'de görüyoruz. Hatta Türkiye'nin Venezuela meselesiyle ilgilendiğini bile görüyorum. O halde Türkiye, Orta Doğu barış sürecinde nasıl rol oynamasın? Bu konuyla ilgili duruşunu biliyoruz. Filistinlilerin hedeflerini güçlü şekilde destekliyor. Bölgedeki tüm ilgili aktörlerle ilişki kurmaya hazırız. Arap dünyasının temsilcileriyle görüşüyoruz. 'İki devletli çözüm'ü getirecek siyasi müzakere yollarını Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey."