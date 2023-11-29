Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Gazze mesajı: Temasa geçmeye hazırız

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı demeden katliam yapan İsrail'in Hamas ile ateşkes anlaşmasının son gününde AB'den dikkat çeken bir mesaj geldi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına "iki devletli çözüm" için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.
Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, ortak basın toplantısında, hazırladıkları "AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumu" başlıklı raporu açıkladı.
Türk muhabirin "Türkiye'nin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüyle ilgili üstlenebileceği rol" hakkındaki sorusunu yanıtlayan Borrell, Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti.
Borrell, şunları kaydetti: