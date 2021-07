Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye: Yangın felaketiyle ilgili destek sağlamaya hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çabalarıyla ilgili görüştüğünü belirtti.

Spoke to @MevlutCavusoglu about efforts to deal with forest fires near Antalya. This shows exposure to risks of climate change.



Full solidarity with Turkey and readiness to provide support. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2021

Yüksek Temsilci, "Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de dünkü açıklamasında yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Yardıma hazırız." mesajını paylaşmıştı.

