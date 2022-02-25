Dünya Avrupa Konseyinden flaş karar Rusyanın temsil hakkı askıya alındı
AVRUPA

Avrupa Konseyi'nden flaş karar: Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı

Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Konseyinden flaş karar: Rusyanın temsil hakkı askıya alındı
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Avrupa Birliği, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yaptırımlarını sürdürüyor.

"RUSYA'YI ÜYELİKTEN ÇIKARDIK"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, "İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu’nu üyelikten çıkarma kararı aldı" dedi.

"GEREKLİ BİR ÖNLEM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Maio, "İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor" diye konuştu.

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