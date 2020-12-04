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Dünya Avrupa Parlamentosu vekili Weber Erdoğana artık "dur" demeliyiz
AVRUPA

Avrupa Parlamentosu vekili Weber: Erdoğan’a artık "dur" demeliyiz

Avrupa Parlamentosu’nun Alman Milletvekili Manfred Weber, Yunan gazetesi Kathimerini’nin, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin araştırmalarını tamamlayıp Antalya Limanı'na dönmesiyle ilgili haberini paylaşarak, bu gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'yeni taktiği' olduğunu belirtti ve “Artık yeter demeliyiz” diye seslenerek Türkiye’ye yönelik yaptırım çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Manfred Weber
Manfred Weber

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından 30 Kasım’da Antalya Limanı'na dönmüştü.

Araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü
EKONOMİ
Araştırmalarını tamamlayan Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü

Bu gelişme, Yunanistan’da muhafazakar çizgide yayım yapan Kathimerini gazetesi tarafından “Türk arama gemisi AB zirvesi öncesinde limana döndü” başlığıyla haberleştirildi.

Yunan gazetesi Kathimerini’nin haberi.


Yunan gazetesinin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin araştırmalarını tamamlayıp Antalya Limanı'na dönmesiyle ilgili haberini sosyal medya hesabından paylaşan Avrupa Parlamentosu’nun Alman Milletvekili Manfred Weber, bu gelişmenin ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir oyunu’ olduğunu söyleyerek, Avrupa devletlerine Türkiye’ye yaptırım uygulanması için çağrıda bulundu.


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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Weber, "Erdoğan'a aldanmayın! Yaptırımlardan kaçınmak için Ekim zirvesinden önce Oruç Reis’i geri çağırdı. Şimdi yine yapıyor. ‘Yeter’ demek ve yaptırımları masaya koymak zorundayız. Provokasyonların listesi yeterince uzun" ifadelerini kullandı.

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