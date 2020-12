Avrupa Parlamentosu vekili Weber: Erdoğan’a artık "dur" demeliyiz

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından 30 Kasım’da Antalya Limanı'na dönmüştü.

Bu gelişme, Yunanistan’da muhafazakar çizgide yayım yapan Kathimerini gazetesi tarafından “Türk arama gemisi AB zirvesi öncesinde limana döndü” başlığıyla haberleştirildi.

Yunan gazetesinin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin araştırmalarını tamamlayıp Antalya Limanı'na dönmesiyle ilgili haberini sosyal medya hesabından paylaşan Avrupa Parlamentosu’nun Alman Milletvekili Manfred Weber, bu gelişmenin ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir oyunu’ olduğunu söyleyerek, Avrupa devletlerine Türkiye’ye yaptırım uygulanması için çağrıda bulundu.







Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Weber, "Erdoğan'a aldanmayın! Yaptırımlardan kaçınmak için Ekim zirvesinden önce Oruç Reis’i geri çağırdı. Şimdi yine yapıyor. ‘Yeter’ demek ve yaptırımları masaya koymak zorundayız. Provokasyonların listesi yeterince uzun" ifadelerini kullandı.

Don't be fooled by #Erdogan! He called back the #OrucReis before the October summit to avoid sanctions. Now he is doing it again. We have to say enough is enough and put sanctions on the table. The list of provocations is long enough. #EUCO #EastMedhttps://t.co/omAc1ra19Z
December 3, 2020

