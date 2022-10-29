Dünya Avrupa Sendikalar Federasyonu Fincancının serbest bırakılmasını istedi
AVRUPA

Avrupa Sendikalar Federasyonu Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Türk Tabipleri Birliği (TMA) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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​Avrupa Sendikalar Federasyonu Fincancının serbest bırakılmasını istedi
ETUC

ANF'nin haberine göre ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini, “ETUC, Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını ve hapsedilmesini şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor” dedi. “KESK üyelerinin tutuklanmasını ve Türk Tabipleri Birliği'ne örgüt olarak müdahaleyi de kınıyoruz. Türkiye, ILO'nun Temel Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında imzaladığı yükümlülük ve taahhütlere saygı göstermelidir.” ifadelerini kullandı.

Şebnem Korur Fincancı, 26 Ekim'de tutuklandı ve 27 Ekim'de Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve çevresini alenen aşağılamak" suçlarından 7/2. maddesi uyarınca tutuklandı. Türkiye'nin Irak'taki askeri operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin basında yer alan açıklamaları nedeniyle bağımsız soruşturma çağrısında bulunuldu.

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