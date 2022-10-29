Avrupa Sendikalar Federasyonu Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi

ANF'nin haberine göre ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini, “ETUC, Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını ve hapsedilmesini şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor” dedi. “KESK üyelerinin tutuklanmasını ve Türk Tabipleri Birliği'ne örgüt olarak müdahaleyi de kınıyoruz. Türkiye, ILO'nun Temel Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında imzaladığı yükümlülük ve taahhütlere saygı göstermelidir.” ifadelerini kullandı.

Şebnem Korur Fincancı, 26 Ekim'de tutuklandı ve 27 Ekim'de Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve çevresini alenen aşağılamak" suçlarından 7/2. maddesi uyarınca tutuklandı. Türkiye'nin Irak'taki askeri operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin basında yer alan açıklamaları nedeniyle bağımsız soruşturma çağrısında bulunuldu.

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GÜNDEM TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı