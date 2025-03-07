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Avrupa ülkesi vatandaşlarına acil durumlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı: 72 saat uyarısı

Avrupa ülkesi vatandaşlarına acil durumlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı: 72 saat uyarısı

01:027/03/2025, Cuma
AA
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Hollanda, vatandaşlarından acil durumlarda 72 saat dayanabilmek için hazırlık yapmalarını istedi.
Hollanda, vatandaşlarından acil durumlarda 72 saat dayanabilmek için hazırlık yapmalarını istedi.

Hollanda hükümeti, vatandaşlarının savaş, siber saldırı veya afet durumunda 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmesi gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor." diyen Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel acil durumlarda hükümetin lojistik, elektrik, su, gıda, sağlık hizmetleri ve kamu yönetimini hayati öneme sahip öncelikli sektörler olarak belirlediklerini vurguladı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, X platformundaki paylaşımında, vatandaşlarına acil durumlara hazırlıklı olması çağrısı yaptı.

Van Weel,
"Hollanda, Avrupa'nın tavsiyesini izliyor. Her Hollandalı siber saldırı, felaket veya savaş durumunda 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmelidir."
ifadesini kullandı.

Paylaşımında, "Dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor." diyen van Weel, acil durumlarda hükümetin lojistik, elektrik, su, gıda, sağlık hizmetleri ve kamu yönetimini hayati öneme sahip öncelikli sektörler olarak belirlediklerini vurguladı.

Bakan van Weel, Soğuk Savaş dönemini örnek göstererek, şöyle devam etti:

"O zamanlar hava saldırısı alarmı çaldığında ne yapılması gerektiğini biliyorduk. Vatandaşların acil durumlarda yerine getirmesi gereken görevleri vardı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra savunmayı azalttık ve aynı zamanda tüm sivil dayanıklılığı ortadan kaldırdık."




#David Van Weel
#Hollanda
#Saldırı

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