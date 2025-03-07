Avrupa ülkesi vatandaşlarına acil durumlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı: 72 saat uyarısı

"O zamanlar hava saldırısı alarmı çaldığında ne yapılması gerektiğini biliyorduk. Vatandaşların acil durumlarda yerine getirmesi gereken görevleri vardı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra savunmayı azalttık ve aynı zamanda tüm sivil dayanıklılığı ortadan kaldırdık."