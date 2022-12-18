Dünya Avrupa Yatırım Bankasından Ürdüne su projesi için 200 milyon dolarlık kredi
AVRUPA

Avrupa Yatırım Bankası'ndan Ürdün'e su projesi için 200 milyon dolarlık kredi

Projeyle birlikte, Kızıldeniz'den yıllık 300 milyon metreküp suyun arıtılarak ülke çapına dağıtılması planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Yatırım Bankasından Ürdüne su projesi için 200 milyon dolarlık kredi
Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) Ürdün'e Kızıldeniz suyunun arıtılarak ülke çapına dağıtılması projesi için 200 milyon dolar kredi vereceği açıklandı.

Ürdün Planlama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'den su sağlayacak proje ve finansmanına ilişkin bilgi verildi.

Projeyle tuzdan arındırılan yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp suyun Akabe'den diğer illere ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, EIB'den alınacak kredinin bu projeye katkı sunacağı belirtildi.

Ürdün Planlama Bakanı Ziyna Togan, Ürdün Su Bakanı Muhammed en-Neccar ve EIB Başkan Yardımcısı Gelsomina Vigliotti'nin krediye ilişkin anlaşmaya imza attığı bildirildi.

Ürdün'ün Kızıldeniz suyunu arıtarak ülkenin bütün illerine ulaştırmayı planladığı su projesinin maliyetinin ilk aşamada yaklaşık bir milyar dolar, tamamının ise 4 milyar 200 bin dolara ulaşması tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve İsrail'le komşu olan 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Ürdün, küresel su endeksine göre dünyanın su konusundaki en fakir ikinci ülkesi.

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