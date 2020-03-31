Avrupa'da en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Belçika'da koronavirüse yakalanan 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belçika sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tanısı konan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden çocuğun başka bir hastalığı olup olmadığı bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dr. Emmanuel Andre, yaşanan can kaybının 'çok nadir bir durum olduğunu' ve ölümden ötürü şoke olduklarını söyledi.

Olayla birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'da ilk defa bir çocuk hayatını kaybetmiş oldu. Belçika'da son 24 saat içinde 98 kişi hayatını kaybetti.Ülkede toplam 705 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.