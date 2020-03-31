Dünya Avrupada en genç ölüm Belçikada 12 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Avrupa'da en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Belçika'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dr.Emmanuel Andre yaşanan can kaybının 'çok nadir bir durum olduğunu' ve ölümden ötürü şoke olduklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.
Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Belçika'da koronavirüse yakalanan 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belçika sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tanısı konan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden çocuğun başka bir hastalığı olup olmadığı bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dr. Emmanuel Andre, yaşanan can kaybının 'çok nadir bir durum olduğunu' ve ölümden ötürü şoke olduklarını söyledi.

Olayla birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle Belçika'da ilk defa bir çocuk hayatını kaybetmiş oldu. Belçika'da son 24 saat içinde 98 kişi hayatını kaybetti.Ülkede toplam 705 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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