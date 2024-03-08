|
Dünya

Avrupa'da 'Kendi ülken için savaşır mısın?' anketinden ilginç sonuçlar: Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'da 'Kendi ülken için savaşır mısın?' anketinden ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya sınıfta kalırken, 'hiç düşünmeden savaşırım diyen' Finlandiya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya ülkeleri oldu.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
15:14 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Avrupa'da 'Kendi ülkeniz için savaşır mısınız?' anketinden sonuçlar şaşırttı.
Avrupa'da 'Kendi ülkeniz için savaşır mısınız?' anketinden sonuçlar şaşırttı.

Lover of Geography tarafından araştırılan ankette 'Kendi ülken için savaşır mısın?' sorusuna Avrupa ülkelerinden ilginç cevaplar çıktı.


Ankete katılanların yüzde 27’lik bir kesim savaşmayacağını, geri kalan ise kararsız olduğunu belirtti.



Türkiye yüzde 73'le ilk sıralarda


Baltık ülkesi Finlandiya yüzde 74, Türkiye yüzde 73 ile ilk sıralarda yer alırken arkasından Ukrayna ve Rusya geliyor. Refah, özgürlük ve barışın başkentlerinden biri olan Finlandiya'da neden böylesine yüksek bir oranın çıktığı konusuna açıklık getirilmedi.


Sonunculuk ise Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya’ya ait. Fransa’nın %28, Büyük Britanya’nın %26, Almanya’nın ise %18’te sınıfta kaldığının altı çizildi.


Kadınların %52’si, Müslümanların yüzde 78’i


Yaş grubu bazında en istekli aralık yüzde 66’yla 18-34 olarak kayda geçti. Kadınların çoğunluğu (%52) soruya evet cevabı verirken, erkeklerde bu oran %66’ya yükseliyor.


Din aidiyeti ölçüsüyle bakıldığında en yüksek oran Müslümanlarda: %78.


Onları sırasıyla şu dunu gruplar takip ediyor: Hindular yüzde 77, Budistler yüzde 66, Ateistler yüzde 57, Doğu ve Rus Ortodoksları yüzde 53, Katolikler yüzde 52, Protestanlar yüzde 48 ve Yahudiler yüzde 53.

#Türkiye
#Avrupa Ülkeleri
#Savaş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye Mart ayı ödeme miktarı değişti: 10.000 TL' ye ek 2.500 TL ödenecek