Avrupa'da 'Kendi ülken için savaşır mısın?' anketinden ilginç sonuçlar: Türkiye kaçıncı sırada?

Lover of Geography tarafından araştırılan ankette 'Kendi ülken için savaşır mısın?' sorusuna Avrupa ülkelerinden ilginç cevaplar çıktı.





Ankete katılanların yüzde 27’lik bir kesim savaşmayacağını, geri kalan ise kararsız olduğunu belirtti.









Türkiye yüzde 73'le ilk sıralarda





Baltık ülkesi Finlandiya yüzde 74, Türkiye yüzde 73 ile ilk sıralarda yer alırken arkasından Ukrayna ve Rusya geliyor. Refah, özgürlük ve barışın başkentlerinden biri olan Finlandiya'da neden böylesine yüksek bir oranın çıktığı konusuna açıklık getirilmedi.





Sonunculuk ise Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya’ya ait. Fransa’nın %28, Büyük Britanya’nın %26, Almanya’nın ise %18’te sınıfta kaldığının altı çizildi.





Kadınların %52’si, Müslümanların yüzde 78’i





Yaş grubu bazında en istekli aralık yüzde 66’yla 18-34 olarak kayda geçti. Kadınların çoğunluğu (%52) soruya evet cevabı verirken, erkeklerde bu oran %66’ya yükseliyor.





Din aidiyeti ölçüsüyle bakıldığında en yüksek oran Müslümanlarda: %78.



