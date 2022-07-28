Dünya Avrupadaki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı
AVRUPA

Avrupa'daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının, aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Avrupadaki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı
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CNN'de yer alan habere göre, gözlem programı Copernicus'un paylaştığı verilerde AB ülkelerinde yılın başından 23 Temmuz'a kadar 1926 orman yangını meydana geldi.

Buna karşılık, 2006'dan 2021'e kadar olan verilerle hesaplanan yılın aynı dönemi için ortalama sayı 520 olarak kayda geçti.

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Avrupa'da rekor seviyedeki sıcak hava dalgası devam ederken, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan küle döndü.

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Alman yetkililer, yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, 480 itfaiyecinin kuzeydoğuda Brandenburg'da ve doğuda Saksonya'da alevlerle mücadeleye devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamaya göre, AB dışındaki ülke, 1911'den bu yana en kurak temmuzunu yaşadı ve beklenen ortalama yağışın sadece yüzde 24'ü gerçekleşti.

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İspanya meteoroloji yetkilileri dün 43 derece sıcaklık ölçüldüğünü belirterek Zamora bölgesinde orman yangınlarının demiryolu raylarına ulaşmasıyla tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri ülke genelinde yaklaşık 20 bölgede orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
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Fransız yetkililer, güneybatı bölgelerinde iki büyük orman yangınının devam ettiğini, 30 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, kontrol altına alınan yangının ertesi gün yüksek sıcaklık, kuru hava ve sert rüzgarlar sebebiyle tekrar patlak verdiğini ifade etti.
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Fransız hayvanat bahçeleri derneği, Bassin d'Arcachon Hayvanat Bahçesi'nin de tahliye edilmesinin beklendiğini ve ülke çapındaki diğer hayvanat bahçelerinden veterinerler ve kamyonlar gönderileceğini açıkladı.
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Avrupa'da orman yangını alarmı: 30 bin kişi tahliye edildi
İspanya ve Fransa meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren şiddetli bir sıcak hava dalgasının kuzeye doğru ilerleyeceğini belirterek bugünkü yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Her iki ülkede de orman yangınları kontrol altına alınmayı çalışıldığı, Fransa'da yaklaşık 800 hayvanın yaşadığı bir hayvanat bahçesinin tahliye edileceği belirtildi.


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