Avrupa'nın göbeğinde çirkin saldırı: İslam düşmanlığını cami duvarlarına yansıttılar

Orne Valiliğinden yapılan açıklamada, gece geç saatlerde Flers'deki Fransız-Türk caminin duvarlarına İslam karşıtı ve Neonazi içerikli hakaretler yazıldı.

Orne Valisi Sebastien Jalle, cami duvarına İslam karşıtı ifadeler yazılmasını kınadı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan yaptığı açıklamada, yazıları kınayarak, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ve "Şarlman tümeni" yazıldığını aktardı.

İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanya'sı için "savaşan", ekseriyetle Fransız gönüllülerden oluşan birliğe, "Şarlman tümeni" deniliyor.

"UTANÇ VERİCİ VE MÜNFERİT"

Flers Belediye Başkanı Yves Gasdoue, Fransız basınına yaptığı açıklamada, olayı utanç verici ve münferit olarak nitelendirerek, "Bu yazı hiçbir şekilde Flers'deki ortamı yansıtmıyor. Burada her topluma saygı duyuluyor." ifadelerini kullandı.

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Orne İslam Konseyi Başkanı Hakim Miftah, olayı "aşağılık" olarak nitelendirerek, derin bir şok içinde olduklarını kaydetti.

Cami derneği Fransız-Türk Dostluk Derneğinin olaya ilişkin şikayette bulunacağı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin ibadet yerlerinin etrafındaki devriyeleri arttırdığı kaydedildi.

OYNAT 00:48 Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla grubun planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti. Hollanda'daki çeşitli Müslüman topluluklar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle aynı meydanda karşıt gösteri düzenledi. Yerel saatle 12.00'den itibaren merkezi tren istasyonunun önünde toplanan kalabalık grup, namaz kıldı ve ara ara sloganlar attı. Çok sayıda atlı, zırhlı polisin yer aldığı gösteriye polis köpeklerinin de getirildiği görüldü. Polisin PEGIDA eyleminin sona erdiğini ve herhangi olumsuz bir olayın yaşanmadığına ilişkin anonsunun ardından Müslüman grubun karşı gösterisi sona erdi. Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:56 Fransa’nın başkenti Paris’te İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi Fransa'da son yıllarda ırkçılık ve İslam karşıtı söylemlerin artması ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarında bu tarz söylemlerin kullanılmasını protesto etmek amacıyla başkent Paris'te faşizm ve İslamofobi karşıtı yürüyüş düzenlendi.



Yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi, ırkçılık ve faşizm karşıtı örgütlerin çağrısıyla başkentteki Menilmontant semtinde bir araya geldi. Fransa'daki yabancılara ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerinin kınandığı protestoya birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.



Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto, olaysız şekilde sona erdi.

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