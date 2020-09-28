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Dünya Avrupanın saatli bombaları Müslümanlara İslamofobik çerçevede saldırabilirler
AVRUPA

Avrupa’nın saatli bombaları: Müslümanlara İslamofobik çerçevede saldırabilirler​

Avrupa’nın saatli bombaları: Müslümanlara İslamofobik çerçevede saldırabilirler

İçişleri Bakanlığı, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD saflarında çatışmalara giren çoğu Avrupalı yabancı teröristlerle ilgili rapor hazırladı. İngiltere, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya, Fransa, ABD ve hatta Çinli teröristlerin sayısı 500’ü buluyor. Rapora göre bu teröristler döndükleri ülkelerde PKK adına eylemler düzenleyebilir ve Müslümanlara İslamofobik çerçevede saldırabilir.

Yasemin Asan Yeni Şafak
PKK'lı hain teröristler
PKK'lı hain teröristler

Suriye’de bölücü örgüt PKK/PYD-YPG saflarında yer alan yabancı teröristler döndükleri Avrupa’da önemli bir güvenlik riski oldu. İdari ve hukuki bir yaptırımla karşılaşmayan Avrupalı teröristlerin İslamofobi çerçevesinde Müslüman topluma tehdit olabileceği bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ‘Geri Dönen Yabancı Terörist Savaşçıları (GYTS) ve Kaynak Ülkelerin Güvenlik Politikaları’ konulu raporda çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Dünya kamuoyunda DEAŞ’a katılan yabancı terörist savaşçılar (YTS) yer alırken, PKK/PYD-YPG’ye katılanların Batı’da göz ardı edildiğine dikkat çekilen raporda, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve hatta Çin’den gelen YTS’lerin sayılarının yaklaşık 500 olduğu belirtildi.

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POTANSİYEL TEHDİT

PKK/PYD’te katılarak çatışma alanlarında bulunan, silah-patlayıcı madde kullanma eğitimi alan/veren, silah ve patlayıcı madde kullanan, bir süre çatışma alanını terk ederek kaynak ülkeye ya da üçüncü ülkeye dönen teröristler tıpkı DEAŞ’a katılarak benzer tecrübeleri yaşayan GYTS’lere gibi güvenlik alanında potansiyel bir tehdit olma özelliği taşıyor. PKK/ PYD’nin yabancı teröristlerinin geri döndüklerinde terör örgütünün propagandasını yaparak örgütü olduğundan farklı şekilde gösterebileceği, özellikle Batı’da PKK için eylem düzenleyebilecekleri vurgulandı.

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MÜSLÜMANLARA SALDIRABİLİRLER

  • Raporda, bu teröristlerin, PKK’ya eleman temin edebilecekleri, PKK’nın paravan dernek ve STK’larında faaliyetlerini sürdürebilecekleri, PKK’ya finansman sağlamak amacıyla örgüte yardımcı olabilecekleri, uyuşturucu ağları içerisinde yer alan organize suç örgütlerinde yeni görevler üstlenebilecekleri ve uyuşturucu trafiğine yardımcı olabilecekleri, Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan İslamofobi çerçevesinde Müslüman topluma yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirebilecekleri değerlendirildi.

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