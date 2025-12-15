Yeni Şafak
Avustralya’da plajdaki saldırının ardından silah yasaları sıkılaştırılacak

Avustralya'da plajdaki saldırının ardından silah yasaları sıkılaştırılacak

16:5215/12/2025, Pazartesi
DHA
Saldırıya dair paylaşılan bilgilerde, faillerden olan 50 yaşındaki babanın yasal silah iznine sahip olduğu ve olay yerinde saldırgan üzerine kayıtlı 6 adet silahın tespit edildiği bildirilmişti.
Saldırıya dair paylaşılan bilgilerde, faillerden olan 50 yaşındaki babanın yasal silah iznine sahip olduğu ve olay yerinde saldırgan üzerine kayıtlı 6 adet silahın tespit edildiği bildirilmişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney kentindeki plajda düzenlenen saldırının ardından silah yasalarının sıkılaştırılacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda gerçekleşen ve 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hükümetin kararlılıkla hareket edeceğinin sinyalini veren Albanese, silah yasalarının daha katı hale getirileceğini vurguladı. Albanese, “Bireylerin edinebileceği silah sayısına sınırlama getirilmesi gibi daha sıkı önlemleri Ulusal Kabine'nin gündemine taşıyacağım” ifadelerini kullandı.


Ruhsatların kalıcı olmaması gerektiğini savunan Albanese, insanların koşullarının zamanla değişebileceğine dikkat çekerek; yasaların federal veya eyalet düzeyinde olması fark etmeksizin, bu konuda ulusal bir uzlaşı sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.


Saldırıya dair paylaşılan bilgilerde, faillerden olan 50 yaşındaki babanın yasal silah iznine sahip olduğu ve olay yerinde saldırgan üzerine kayıtlı 6 adet silahın tespit edildiği bildirilmişti.





