Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yılın 10 ayında yüzde 16,3 arttı

​​​​​​​Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2025 yılının ilk 10 ayında Türkiye’yi ziyaret eden Özbekistan vatandaşlarının sayısını açıkladı. Söz konusu verilere göre bu yılın ocak-ekim döneminde 230 bin 884 Özbekistan vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Bu yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen Özbek vatandaşı sayısı 2024 yılının ocak-ekim dönemine göre 32,3 bin kişi veya yüzde 16,3 oranında artış göstermiş oldu.