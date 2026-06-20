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Axios: 'Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff İran müzakereleri için İsviçre’ye gidiyor'

Axios: 'Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff İran müzakereleri için İsviçre’ye gidiyor'

07:2520/06/2026, Cumartesi
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran ile yapılması beklenen ilk tur müzakereler için İsviçre’ye doğru yola çıktığı bildirildi.

ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki müzakerelerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD merkezli haber sitesi Axios’un hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran ile yapılması beklenen ilk tur müzakereler için İsviçre’ye doğru yola çıktığı bildirildi. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın ise halihazırda İsviçre’de olduğu aktarıldı.

İsviçre’de yapılması planlanan ABD-İran görüşmesi iptal edilmişti

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasında dün İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında yapılması beklenen görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise İsviçre’deki görüşmede ABD heyetine başkanlık edecek olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in İsviçre seyahatinin iptal edildiği bildirilerek, "Başkan Yardımcısı’nın basın toplantısında da belirttiği gibi, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planlar henüz kesinleşmedi ve ABD heyeti ilk fırsatta yola çıkmaya hazır. Ancak bu müzakerelerin lojistik düzenlemeleri hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmamıştır. Şu an itibarıyla Başkan Yardımcısı bu gece yola çıkmayacak. Sonraki adımlarla ilgili somut bir gelişme olur olmaz sizleri bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelerin bir an önce başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. İran tarafından görüşmenin iptaline dair resmi bir açıklama yapılmazken İran basını, İranlı müzakerecilerin öncelikle ABD’nin anlaşmayı uygulamaya koyduğuna dair işaretler görmek istediğini ve İran heyetinin İsviçre’ye gidip gitmeyeceğinin netleşmediğini aktarmıştı.

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