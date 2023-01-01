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Dünya

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sözcüsü: Ermenistan terör siyasetini sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlatılan antiterör operasyonuna ilişkin devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Eyvazov açıklamasında, Antiterör operasyonda siviller hedef alınmıyor. Hocalı bölgesindeki askeri hedefler imha edildi. Anti terör operasyonunda sadece meşru hedefler vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Afra Betül Özdemir
15:54 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov.

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Karabağ'daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.



Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin bertaraf edilmesi ve sivillerin güvenliği için tedbir alındığını açıklayan Eyvazov,
"Bugün bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatıldı. Askeri tesisler devre dışı bırakıldı"
dedi.


Azerbaycan ordusunun, Hocalı bölgesindeki askeri hedefleri yüksek hassasiyetli ateş destek vasıtalarıyla imha ettiği duyuruldu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada sivillere svillere yönelik azami hassasiyet gösterildiğinin ve bölgede yaşayan sivillere de bilgilendirme yapıldığının altını çizildi:

  • "Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her türlü tıbbi destek ve yardımlar gösterilecek.Laçın yolu ve diğer noktalarda insani yardım noktaları oluşturuldu."


Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.



Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.


Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.


Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.


Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...


#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
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