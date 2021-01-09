Azerbaycan'da 27 milyar dolarlık yatırım fırsatı

Azerbaycan’ın yüzde 20 büyüklüğüne sahip olan alanın tamamı yeniden inşa edilecek. Yaklaşık 30 yıldır neredeyse hiç yatırım yapılmamış 18 bin kilometre kare olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu kapsamda şehirlerin kurulması, sanayi-tarım-hizmet sektörlerine yatırımlar yapılmasına ihtiyaç var. İşte bu noktada gözler Türkiye’ye çevrilmiş durumda. Azerbaycan halkı, Türkiye'nin Dağlık Karabağ’ın işgalinin bitirilmesinde askeri ve siyasi destek vermesinin ardından şimdi de iki devlet tek millet sloganıyla bölgenin yeniden imarını birlikte yapmak istiyor.

Rauf Rustamov

Pazar çok büyük

Azerbaycanlı işadamı ve ekonomist Rauf Rustamov, ülkede devlet daireleri tarafından bayındırlık konularında detaylı acil bölge planlaması yapılmakta olduğunu söyledi. Tüm altyapının yeniden kurulması için uzun süredir hiç hizmet verilmemiş olan su, elektrik, yol, kanalizasyon gibi sosyal yaşam için gerekli en temel unsurların yenilenmesi veya yeniden yapılanması acilen ele alınan konular arasında yer aldı. Rauf Rustamov, “Şu anda öncelikli Türkiye olmak üzere Avrupalı şirketler, açılacak olan ihalelere iştirak etmek için davet edilmiştir. Anons edilen yatırımın toplam büyüklüğü yaklaşık olarak 27 milyar dolar civarındadır. Bölgede sanayi ve özel sektörün büyümesi düşünüldüğünde, Karabağ bölgesi önümüzdeki 10 yıl içinde 40 ile 50 milyar dolar civarında yatırım çekecektir” bilgisini paylaştı.

1,5 milyon nüfusa barınma lazım

Şu anda Azerbaycan’da resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyon 200 bin mecburi göç etmiş nüfus bulunuyor. Bu da hiç şüphesiz bu nüfusun geri döneceğini ve hizmet alacakları okul, hastane, polis, jandarma gibi alanlara da ihtiyaç olacağını gözler önüne seriyor. Dağlık Karabağ’a yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin nüfusun yerleştirileceğini dile getiren Rustamov, Türkiye’den bölgeye gelecek yatırımcılara destekler de verileceğini öngördüklerini söyledi. KOBİA ve Yatırımlar Ajansı sayesinde küçük ve orta büyüklükteki işletmeler direk KOBİA’ya başvurarak gerekli teşvik ve destek paketinden yararlanabilecek. Büyük şirketler ise Ekonomi Bakanlığı nezdinde kurulan Yatırımlar Holdingi ile görüşerek uzun vadeli ve doğrudan desteklerden yararlanabilecek.

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