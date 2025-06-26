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Azerbaycan'da film stüdyosunda patlama

Azerbaycan'da film stüdyosunda patlama

23:2526/06/2025, Perşembe
G: 27/06/2025, Cuma
AA
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Patlamanın, stüdyonun piroteknik malzemelerin bulunduğu deposunda meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın, stüdyonun piroteknik malzemelerin bulunduğu deposunda meydana geldiği belirtildi.

Azerbaycan'da bir film stüdyosunun yerleşkesinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan "Azerbaycanfilm" stüdyosunun yerleşkesinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycanfilm" stüdyosunun yerleşkesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin derhal olay yerine sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise patlamanın, stüdyonun piroteknik malzemelerin bulunduğu deposunda meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.



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