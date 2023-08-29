Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki: Baskı diliyle konuşması kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Macron (sağda), Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için uluslararası alanda yeni bir diplomatik girişimde bulunacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hafta içerisinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşeceğini ve ihtilafın çözümü için yeni diplomatik inisiyatif önereceğini açıklamıştı. Macron ayrıca Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmak için uluslararası alanda yeni bir diplomatik girişimde bulunacağını bildirmişti.
"Bölgede insani durumla ilgili iddialara yer vermesi anlaşılır değil"
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Macron'un Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Macron'un bölgedeki mevcut duruma ilişkin yanlış izlenim oluşturan ve tek taraflı olarak Ermenistan'ı savunan kinli görüşlerinin barış sürecine zarar verdiğini belirten Hacızade, şunları kaydetti: