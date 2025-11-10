BAE Gazze'nin istikrarını net görmüyor: Uluslararası güce katılmayabiliriz

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, 12. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katılarak Gazze'de uluslararası güçle ilgili konuştu. Karkaş, BAE'nin bu güce katılmayabileceğini belirterek, "Barışa yönelik siyasi çabaları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ve BAE insani yardım yapma konusunda ön saflarda yer alacak." ifadesini kullandı.
Karkaş, sivil toplum kuruluşu BAE Politika Merkezi'nin düzenlediği 12. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katıldı.
Axios’un haberine göre, ABD yönetimi, Gazze’de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.