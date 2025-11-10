Yeni Şafak
BAE Gazze'nin istikrarını net görmüyor: Uluslararası güce katılmayabiliriz

19:0810/11/2025, Pazartesi
AA
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, 12. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katılarak Gazze'de uluslararası güçle ilgili konuştu. Karkaş, BAE'nin bu güce katılmayabileceğini belirterek, "Barışa yönelik siyasi çabaları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ve BAE insani yardım yapma konusunda ön saflarda yer alacak." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, ülkesinin Gazze Şeridi'nde görev alacak uluslararası istikrar gücüne katılmayabileceğini söyledi.

Karkaş, sivil toplum kuruluşu BAE Politika Merkezi'nin düzenlediği 12. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katıldı.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Karkaş,
"Gazze anlaşması bir son değil, bir başlangıç ​​olmalıdır. BAE, (Gazze'de) istikrar için net bir çerçeve görmüyor ve bu koşullar altında bu (uluslararası istikrar) gücüne katılmayabilir."
dedi.
BAE'nin Gazze'de barışı destekleyeceğine vurgu yapan Karkaş,
"Ancak barışa yönelik siyasi çabaları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ve BAE insani yardım yapma konusunda ön saflarda yer alacak."
ifadesini kullandı.

Axios’un haberine göre, ABD yönetimi, Gazze’de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF)
"çok yakında"
sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söylemişti.


