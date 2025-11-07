Yeni Şafak
Trump Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

07:517/11/2025, Cuma
AA
"Gazze'deki barışın" şu an iyi gittiğine ve ateşkesin devam ettiğine işaret eden Trump, bölge ülkeleri ve müttefikleriyle yakından çalıştıklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

Trump, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanlarını Beyaz Saray'da ağırladığı C5+1 zirvesinde dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Gazze'de ateşkes ve daha sonra yeniden inşa sürecini denetlemek amacıyla kurulan ISF'nin ne zaman sahada faaliyet göstermeye başlayacağı yönündeki bir soruya,
"Çok yakında. Çok yakında başlayacak. Gazze'de süreç çok iyi gidiyor."
diye yanıt verdi.

Gazze ile ilgili bölge ülkelerinin de yer aldığı "koalisyona" atıf yapan Trump, "Bu, geçici bir şey değil. Bu çok güçlü bir barış. Orta Doğu'da barıştan söz ediyoruz, Hamas bunun küçük bir parçası aslında." dedi.

Trump, Kazakistan'ın yanı sıra başka Orta Asya ülkelerinin de Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduklarını ve bu yolla söz konusu anlaşmayı yeniden "aktif" hale getirmek istediklerini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya övgü

Donald Trump, pazartesi Beyaz Saray'da ilk kez ağırlayacağı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Abraham Anlaşmaları konusunu ele alıp almayacakları yönündeki bir soruyu da yanıtladı.

"Evet görüşeceğiz. Bence kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor. Orası zor bir bölge, o da güçlü bir adam. Onunla çok iyi anlaşıyorum." şeklinde konuşan Trump, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması sürecinde de ciddi mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin, "Bu zor bir konu ama çok ilerleme kaydedildi. Biliyorsunuz, Türkiye'nin, hatta İsrail'in ve birkaç farklı ülkenin talebi üzerine yaptırımları kaldırdık. Onlara (Suriye'ye) bir şans vermek için yaptırımları kaldırdık." ifadelerini kullandı.



