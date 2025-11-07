Trump’tan Mamdani’ye gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist Diaspora’nın alarm durumuna geçtiği Mamdani’ye ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede adeta gözdağı verdi. Mamdani’nin seçimi kazandıktan sonra yaptığı konuşmayı dinlediğini belirten Trump, “New York’ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik. Bu durumla ilgileneceğiz” diye tehdit etti. Açıklamasında, Mamdani’nin konuşmasını “Fazla öfkeli” olarak değerlendiren Trump, “Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı” cümlelerini sarf etti. Trump, Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben “Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek” sözlerini ise ‘oldukça tehlikeli bir açıklama’ olarak nitelendirdi. Mamdani’ye Washington'a saygılı olması çağrısında bulunan Trump, "Saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de iki yıl boyunca işlediği savaş suçları ve soykırıma karşı sık sık eleştiriler yönelten Mamdani’nin New York’ta belediye başkanlığı koltuğuna oturması, kentteki Yahudi diasporasını ikiye böldü. Mamdani’nin eleştirilerini “Anti-Semitik” olarak değerlendiren Siyonistler alarm durumuna geçerken, Yahudi diasporasının bazı kesimleri Yahudilerden de önemli bir oy alan Mamdani’nin Gazze’deki soykırıma yönelik eleştirilerini destekliyor. Mamdani’nin zaferini ilan etmesini takip eden birkaç saat içinde Siyonist Diaspora’dan ilk adım geldi. 1913 yılında kurulan ve kendisini “Yahudiler için adalet ve eşitliği sağlamak için çalışan bir insan hakları kuruluşu” olarak tanımlayan Ultra-Ortodoks “İftira ve İnkarla Mücadele Birliği”, Mamdani’nin görevde izleyeceği politikaları yakından takip etmek üzere “Mamdaniyi Gözlemleme Mekanizması” adı altında bir ekibin görevlendirildiğini ilan etti. Birlik tarafından yayınlanan açıklamada, ocak ayında göreve başlayacak olan Mamdani’nin özellikle eğitim, bütçe önceliği ve güvenlik gibi Yahudilere etki edecek alanlarda izleyeceği politikaların takip edileceği belirtildi. Açıklamada, “Önümüzdeki dönemde yapılacak atamalar ve belediye meclisi bütçesinden sağlanacak finansmanlara özellikle eğileceğiz” cümlelerine yer verildi. New York, İsrail dışında en fazla Yahudi nüfusu barındıran kent olarak biliniyor. Toplam nüfusu 8 milyonu aşan kentte, Yahudi sayısının 960 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu da New York nüfusunun yüzde 15’ini Yahudilerin oluşturduğu anlamına geliyor.