Dünya Bağdatta halk sokağa çıkma yasağı yasağını protesto ediyor Bizi evde tutamazsınız
ORTADOĞU

Bağdat'ta halk sokağa çıkma yasağı yasağını protesto ediyor: Bizi evde tutamazsınız

Bağdat'ta binlerce kişi sokağa çıkma yasağına karşı kent merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Irak bayraklarıyla meydanda toplanan halk, yasağa tepki göstererek "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde sloganlar attı.

Haber Merkezi AA
Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına rağmen, halk protestolara devam ediyor.
Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına rağmen, halk protestolara devam ediyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına karşın, binlerce kişi gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’na akın etti.

"Bizi evde tutamazsınız"

  • Bağdatlı binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla başkentin merkezi Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Göstericiler, sokağa çıkma yasağına tepki göstererek, "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde slogan attı.

Göstericiler ayrıca, protestolar sırasında ölenlerin anısına alanda yüzlerce mum yaktı.

Tahrir Meydanı’nın çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalesini sürdürüyor.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, başkentte saat 00.00- 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu.

  • Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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