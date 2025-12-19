Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Bahamalar Kosova’yı resmen tanıdı

Bahamalar Kosova’yı resmen tanıdı

21:4219/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bahamalar’ın ülkesini resmen tanıdığını açıkladı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bahamalar’ın ülkesini resmen tanıdığını açıkladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahamalar Başbakanı Philip Davis ile ikili anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bahamalar’ın ülkesini resmen tanıdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahamalar’ın başkenti Nassau’da Bahamalar Başbakanı Philip Davis ile Kosova’nın tanınması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ikili anlaşmayı imzaladıklarını bildirdi.

Osmani, Bahamalar’ın Kosova’yı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyan 121'nci ülke olduğunu vurguladı.

Davis ve Osmani tarafından imzalanan bildiride, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını yeniden teyit ettiği belirtildi.


17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etti

Kosova ve Bahamalar’ın ortak ilgi alanlarında işbirliğini derinleştirme niyetlerini açıkladığı bildiride,
"Bahamalar ve Kosova, her iki halkın çıkarlarına hizmet eden ve uluslararası barış ile iş birliğine katkı sağlayan sıcak ve verimli bir ortaklığın inşa edilmesini memnuniyetle karşılar."
ifadelerine yer verildi.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanınmalar 26 Mart'ta Kenya, 12 Nisan’da Sudan ve 29 Ekim’de Suriye’den gelmişti.



#Bahamalar
#Kosova
#Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?