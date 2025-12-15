İngilizler duyurdu: Sırp çeteler 'Kosova ve Bosna Hersek'i almak için' savaşa hazırlanıyor

İngiliz The Telegraph gazetesi, Balkanlar'da 1990'lı yıllarda yaşanan savaşların ardından yeni nesil Sırp milliyetçilerinin bölgede yeni çatışmalara hazırlandığını iddia etti. Haberde, artan Sırp milliyetçiliğine dikkat çekilirken "Bu aşırıcılar arasında yaygın bir inanç var. O da Rusya'nın bir gün kan borcunu ödeyerek Büyük Sırbistan'ı yeniden kurmaya yardım edeceği yönünde." denildi.
Ukrayna'da savaştığını savunan bazı Sırp milliyetçilerinin sosyal medya hesaplarını inceleyen The Telegraph, yüzlerce Sırp'ın özellikle Kosova ve Bosna Hersek'i "geri almak" noktasında, Rusya'nın desteğini sağlamak için çatışma bölgelerine gittiğini öne sürdü.
Haberde, Sırpların para karşılığı Ukrayna'ya gittiği savunularak, 1992-1995'te Bosna Hersek'te, 1998-1999'da Kosova'da yaşanan ve on binlerce kişinin öldürüldüğü savaşların ardından bu iddiaların yeniden bölgede endişeye neden olabileceği aktarıldı.
"Kosova ve Bosna'yı alma hedefindeler"
The Telegraph, söz konusu Sırp milliyetçilerinin sosyal medya hesaplarında ciddi takipçi sayısına ulaştıklarını ileri sürdü.