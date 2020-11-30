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Bahreyn heyeti Aksa’ya gizlice girdi: Bahreyn'den Aksa'ya gizli ziyaret

Aksa’yı gizlice gezmek  zorunda kaldılar

BAE’nin İsrail’le “ihanet anlaşması”na destek veren Bahreyn’in vatandaşları Filistinlilerin tepkisinden çekindikleri için Mescid-i Aksa’ya kimliklerini gizleyerek girdi. Grubun başında bulunan kraliyet ailesi üyesi Şeyh Halid bin Halife, İsrail Ordu radyosuna, “Kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi” dedi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi.
Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi.

İsrail'le "ihanet anlaşması" yapan Bahreyn'in vatandaşlarının Cuma günü Mescid-i Aksa'ya kimliklerini gizleyerek girdikleri ortaya çıktı. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Filistinlilerin ülkelerine olan tepkisinden çekinen ve kovulmaktan çekinen Bahreynliler, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında kimliklerini gizledi.

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"Kimliğimizi söyleseydik içeri alınmazdık"

  • Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi. İsrail Ordu radyosuna konuşan el-Halife, "Eğer kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi" ifadesini kullandı.

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Filistinliler, "ihanet anlaşmaları" sonrasında Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri heyeti Filistinliler tarafından tepki görmüş ve dışarı çıkarılmıştı.

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