Aksa’yı gizlice gezmek  zorunda kaldılar

Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi.

İsrail'le "ihanet anlaşması" yapan Bahreyn'in vatandaşlarının Cuma günü Mescid-i Aksa'ya kimliklerini gizleyerek girdikleri ortaya çıktı. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Filistinlilerin ülkelerine olan tepkisinden çekinen ve kovulmaktan çekinen Bahreynliler, Cuma günü Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında kimliklerini gizledi.

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"Kimliğimizi söyleseydik içeri alınmazdık"

Bahreyn'li grubun başında Kraliyet ailesini temsilen Şeyh Halid bin Halife el-Halife'nin bulunduğu belirtildi. İsrail Ordu radyosuna konuşan el-Halife, "Eğer kimliğimizi söyleseydik bizi içeri almayabilirlerdi" ifadesini kullandı.

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Filistinliler, "ihanet anlaşmaları" sonrasında Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri heyeti Filistinliler tarafından tepki görmüş ve dışarı çıkarılmıştı.

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