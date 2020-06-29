Bak şu konuşana: ABD hazırladığı raporda skandal ifadelerle Türkiye'yi suçladı

Suriye, Irak ve Afganistan’da büyük bir yıkıma imza atarak milyonlarca kişinin evsiz kalmasına yol açan ABD, yaşanan felaketteki sorumluluğunu unutup hazırladığı raporlarla dünyaya hüküm dağıtmaya çalışıyor. ABD Dışişleri, terör örgütleri eliyle yürütülen işgal ve etnik temizliğin yol açtığı göç hareketlerinden en çok etkilenen ülke konumundaki Türkiye’yi suçlayan bir rapora imza attı. 2020 İnsan Ticareti Raporu’nda Türkiye’nin insan ticaretiyle mücadelede asgari standartları karşılayamadığı, kaçakçılara ilişkin açılan davaların düştüğü iddia edilerek buna sebep olarak 15 Temmuz sonrası kamudan ihraçlar gösterildi. “Özellikle 2016 ile 2018 yılları arasındaki OHAL sürecinde 150 bin kamu çalışanının ihraç edilmesinin ardından, savcılar ve hakimler arasında insan ticareti hakkında tecrübe ve uzmanlık eksikliği, insan ticareti gibi karmaşık suçların cezalandırılması için gereken beceri ve imkanları kısıtladı” şeklinde ifadelerin bulunduğu raporda Türkiye, ‘önemli ilerlemeler sağlamış olmasına karşın’ 2012 yılından buyana olduğu gibi ‘ikinci kategoride’ gösterildi.

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HAYAL KIRIKLIĞI

Ankara, sözkonusu raporu hazırlayan ABD Dışişleri’ne tepki gösterdi. Türk Dışişleri’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkarılmamasının hayal kırıklığı yarattığı belirtilerek şöyle denildi: “Türkiye, 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmakta ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzlamaktadır. Bu duruma rağmen, Türkiye insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, mağdurları tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, uluslararası kuruluşlarla iş birliğine devam etmektedir.”

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PKK’YI DESTEKLEMEYİN

“Öte yandan, rapordaki bulgular PKK/YPG’nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu rapordaki veriler de ABD’nin bu terör örgütünü meşru ortak olarak kabul etmekten vazgeçmesi gerektiğini göstermektedir. Raporda, terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılan çocuklara atıf yapılırken, Diyarbakır’da 303 gündür eylem yapan 140 aileye, evlatlarına kavuşan 13 aileye yer verilmemiş olması ise eğer kasıtlı değilse büyük bir eksikliktir.”