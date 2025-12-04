Bakan Bolat KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, KKTC Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova ve beraberindeki heyet ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmemizde; KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ülkelerimiz arasındaki lojistik ağının daha etkin hâle getirilmesi başta olmak üzere, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak birçok başlık üzerinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun temel direklerinden biri olan, güçlü ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, KKTC ile ticari bağlarımızı daha da genişletmek, karşılıklı yatırım fırsatlarını çoğaltmak ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu derinleştirmek için ortak irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde; KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, ekonomik kapasitesini daha da güçlendirmek ve ‘iki devlet tek millet’ şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.