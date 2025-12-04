Yeni Şafak
Bakan Bolat KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KKTC Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KKTC Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi başta olmak üzere birçok konunun görüşüldüğü toplantı gerçekleştirdi. Bolat, "‘İki devlet tek millet’ şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyetle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, KKTC Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova ve beraberindeki heyet ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmemizde; KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ülkelerimiz arasındaki lojistik ağının daha etkin hâle getirilmesi başta olmak üzere, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak birçok başlık üzerinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun temel direklerinden biri olan, güçlü ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, KKTC ile ticari bağlarımızı daha da genişletmek, karşılıklı yatırım fırsatlarını çoğaltmak ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu derinleştirmek için ortak irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde; KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, ekonomik kapasitesini daha da güçlendirmek ve ‘iki devlet tek millet’ şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.




