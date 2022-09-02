Dünya Bakan Çavuşoğlu Açık Balkan Girişimini Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu: Açık Balkan Girişimi’ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Açık Balkan Girişimi Zirvesi’ne katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açık Balkan Girişimi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Açık Balkan Girişimi’ni, Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu: “Açık Balkan Girişimi’ni Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz”
Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Açık Balkan Girişimi Zirvesi’ne katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açık Balkan Girişimi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Açık Balkan Girişimi’ni, Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak görüyoruz” dedi.

Zirve’de konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Balkanların tarih boyunca coğrafi konumları nedeniyle farklı etkilerin altında kaldığını ifade ederek, “Her zaman Balkanların kendi politikaların öneminin altını çizmeye devam ettik. Aslında şu anda geleceğimizi kendi ellerimize almamızın tam zamanı. Açık Balkan Girişimi, iş piyasasına serbest bir girişimi vaat ediyor” dedi.

Açık Balkan Girişimi’nin bölgede son derece önemli gelişmeleri beraberinde getireceğini belirten Çavuşoğlu, “Bütün bunların gerçekten Balkan coğrafyasının karşılaştığı problemlere bir çözüm getireceğini de düşünüyorum. Bölgede önemli yatırımcılardan biri olarak biz bunun doğrudan yabancı yatırımı da arttıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.


Ukrayna’daki savaşın aslında bir uyanış alarmı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Avrupa’nın ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Kış yaklaşıyor. Enerji ve gıda güvenliği ortak sorunumuz haline geldi. Aslında dayanışmanın dışında herhangi bir tavsiye yok. Türkiye olarak biz İstanbul Tahıl Anlaşması’nın doğru ve sorunsuz uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Balkan bölgesindeki komşularımızın kış ayları için doğal gaz ihtiyaçlarını sağlamak açısından da elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.


Açık Balkan Girişimi’ni, Balkanlar ve Avrupa Birliği arasında bir köprü olarak gördüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Geçmişte genişleme, Avrupa Birliği politikalarından en başarılanlarından biriydi. Ancak Avrupa şuan içe döndü. Neden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk bu kadar uzun zamandır bekliyor. Kimse bunun açıklamasını yapmıyor. Hep birlikte katılım müzakerelerine başladık. Avrupa’daki bir savaşın genişlemenin önemini bir kez daha hatırlatması son derece manidar. Onların deneyiminin bizim deneyimimizden farklı olmasını umuyorum. Türkiye’nin üyeliğinin nasıl siyasileştirildiği ve kendi çıkarları için kullanıldığından bahsetmek bile istemiyorum” dedi.
“Bosna Hersek’teki durum gündemimizin en başında olacak”
Açık Baklan Girişimi’nin bölge açısından Avrupa entegrasyonunu hızlandıracağını ümit ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Birden fazla ülkenin bu Açık Balkan Girişimi’ne katılmasını umuyoruz. Yine birçok farklı platformda 25 yıldan uzun bir süredir aynı masanın etrafında toplanıyoruz. Açık Balkan Girişimi çerçevesinde yapılacak çok şey olmasına rağmen iki önemli sorunumuz var. Bunlardan birincisi Bosna Hersek’teki siyasi kriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova’yı ziyaret edecek. Bosna Hersek’teki mevcut durum gündemimizin en başında olacak” dedi. Balkan’ın kalbinde başka herhangi bir çatışmanın olmasına izin veremeyeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, ikinci önemli konunun ise Belgrad-Priştine diyalog süreci olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin araç plakaları konusundaki sorunla ilgili Kosova ve Sırbistan’la diyalog halinde olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu Sırbistan'a gidiyor
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu Sırbistan'a gidiyor

Bakan Çavuşoğlu Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu Karadağ Başbakanı Abazovic ile bir araya geldi
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı.
İlk vukuatı değilmiş

İlk vukuatı değilmiş

​Acil serviste 'doktorum' diyerek dolaşıp hasta yakınıyla tartışmıştı.
Erdoğandan TİPli vekil Şıkın AK Parti kapatılacak sözüne tepki: Soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi.

​Fenerbahçe, Batshuayi'yi KAP'a bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: İşte detaylar.

Yeni liste belli oldu.

​Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?

​Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı.

​Türkler yaptı: Adını şehidimizden alıyor.

İstanbul'da parklarda da görüldü.

TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği
Teknoloji

TEKNOFEST’te Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotuna hibe desteği

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor. Teknofest Girişim Programı kapsamında heyecanla beklenen girişim gösteri gününde Türkiye’nin ilk büyük ölçekli teslimat robotu hibe desteği kazanırken, birbirinden önemli birçok girişim ise teknoloji severlerle buluşuyor.
Kitaplar devletten kırtasiye malzemeleri Tuzla Belediyesi'nden
Gündem

Kitaplar devletten kırtasiye malzemeleri Tuzla Belediyesi'nden

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan çantalar, yine kadın kent gönüllüleri tarafından okul sıralarına dizilmeye başlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerine defter, kalem, silgi gibi eğitim setlerini hazırladıklarını; bütün öğrencilerin ücretsiz kitaplarla beraber bu setleri sıralarında bulacaklarını söyledi.
Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu
Gündem

Twitter'da tek kelimelik tweet akımına katılarak 'icraat' paylaşımı yapan Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Hesabından 'icraat' yazarak paylaşan İmamoğlu, vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, her afette tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu'na 'tatil' notuyla yanıt verdi. Ucuz ulaşımdan, su faturasına indirime kadar pek çok vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu'na yolda kalan ve geç gelen toplu ulaşım araçları da hatırlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.