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Dünya

Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3-4 Nisan tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

10:39 - 2/04/2024 Salı
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; 2024 yılının ilk dışişleri bakanları toplantısı 3-4 Nisan tarihlerinde Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilecek. Toplantıda Türkiye'yi Bakan Fidan temsil edecek. 4 Nisan ayrıca NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne denk geldiği için kutlama töreni düzenlenecek. Liderler düzeyindeki NATO Zirvesi ise 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak. Toplantıda; genel caydırıcılık konuları, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin ardından İttifak'ın son durumu ve dünyadaki diğer bölgelerdeki stratejik gelişmeler ele alınacak.


Türkiye'nin beklentilerini aktaracak


Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini ve bunun NATO'nun görevlerinden biri olduğunu vurgulaması; PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentileri aktarması ve bazı NATO üyelerinin bu terör örgütleriyle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğu belirtmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca müttefiklerin birbirlerine savunma sanayi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının İttifak ruhuna aykırı olduğunu ve NATO'nun güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade etmesi, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktarması öngörülüyor.


Öte yandan Bakan Fidan'ın İngiltere, Almanya, Finlandiya ve Bulgaristan dışişleri bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.





#Hakan Fidan
#NATO
#Türkiye
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