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Bakan Fidan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü: Masada enerji ve sivil havacılık konuları yer aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü. Görüşmede enerji ve sivil havacılık başta olmak üzere ikili ilişkiler ve çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.

15:55 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:07 - 1/02/2024 Perşembe
DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.


Fidan ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü. Görüşmede, başta enerji ve sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra, çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.

#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Türkmenistan
18 dakika önce
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