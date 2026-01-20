Barajın altı cephanelik!

Haseke’ye bağlı Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü almak için Suriye ordu güçleri, PKK/SDG ile iletişime geçti. Bu talebi reddeden terör örgütü, cezaevindeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı. Bunun üzerine ordu güçleri Şeddadi kentine girmeye başladı. Salınan DEAŞ’lıların yakalanması için kentte arama başlatıldı. Suriye Ordusundan yapılan açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün reddettiği belirtildi. Açıklamada, hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutuldu. Benzer bir tehdit Rakka’nın kuzeydoğusundaki Al-Aktan Cezaevi’nde de mevcut. Cezaevi hâlâ SDG kontrolünde. Cezaevini teslim etmeyen teröristler ile ordu güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, cezaevindeki olası bir zaafiyetin, örgüt mensuplarının kaçışına yol açabileceği, bunun da bölge genelinde ciddi güvenlik krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında önceki gün varılan ateşkes anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.