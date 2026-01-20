Barajın altı cephanelik!

Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusu, Fırat'ın doğusunda Rakka bölgesinden Türkiye sınırına uzanan toprakları çatışmasız şekilde devralıyor.
Anlaşma sonrası cephe hattında operasyonlar biterken bölgede genel olarak sükunet hakim.
TİŞRİN BARAJI ALINDI
Terör örgütü PKK/SDG, dün sabah Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı sahasından çekilmeye başladı. Cephe hattındaki Suriye ordusu da barajı kontrolüne almak üzere harekete geçti. Ordu güçleri PKK/SDG işgalindeki Tişrin Barajı’nı çatışma olmaksızın kontrol altına aldı. Barajda tam kontrol sağlandı. Barajın altında terör örgütü PKK/SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu. Depoda çok sayıda patlayıcı, kamikaze İHA’lar, roketatar ve havan mermileri ile çeşitli silahlar ele geçirildi.
KOBANİ-RAKKA ARASINDA İLERLEYİŞ
Tişrin Barajı'nı devralmasının ardından bu bölgeden Fırat’ın karşısına geçen birlikler, Aynel Arab (Kobani) ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerliyor. Bu kapsamda Ayn İsa alındı. Diğer yandan Rakka merkezden Tel Abyad-Rasulayn hattına doğru çatışma yaşanmaksınız ilerleme devam ediyor.
ORDU HER YERDE KONUŞLANACAK
Ordu güçleri, Arap aşiretlerin de desteğiyle kontrolün sağlandığı Deyrizor'un doğu kırsalına girmeye başladı. Son anlaşma kapsamında terör örgütü PKK/SDG, Rakka ve Deyrizor’dan tamamen çıkmayı kabul etmişti. Suriye hükümeti, birliklerin tüm belde ve köylerde düzenli şekilde konuşlanmayı hedefleyen plan kapsamında hareket ettiğini duyurdu.
SON SALDIRILARDA 3 ASKER ÖLDÜ
Suriye ordusu, terör örgütü PKK ve eski rejimin unsurlarından bazı terör gruplarının, son varılan anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığını duyurdu. PKK ve rejim kalıntılarının çeşitli bölgelerde ordu birliklerine düzenlediği saldırılarda 3 askerin öldüğü belirtildi. Ordu güçlerini hedef alan bu grupların anlaşmayı engellemeye çalıştığı kaydedildi.
SDG cezaevindeki DEAŞ’lıları saldı
- Haseke’ye bağlı Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü almak için Suriye ordu güçleri, PKK/SDG ile iletişime geçti. Bu talebi reddeden terör örgütü, cezaevindeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı. Bunun üzerine ordu güçleri Şeddadi kentine girmeye başladı. Salınan DEAŞ’lıların yakalanması için kentte arama başlatıldı. Suriye Ordusundan yapılan açıklamada, Suriye güçlerinin Şeddadi'deki hapishanenin kontrolünü alması için aracılar vasıtasıyla YPG/SDG ile iletişime geçildiği ancak terör örgütünün reddettiği belirtildi. Açıklamada, hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutuldu. Benzer bir tehdit Rakka’nın kuzeydoğusundaki Al-Aktan Cezaevi’nde de mevcut. Cezaevi hâlâ SDG kontrolünde. Cezaevini teslim etmeyen teröristler ile ordu güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklar, cezaevindeki olası bir zaafiyetin, örgüt mensuplarının kaçışına yol açabileceği, bunun da bölge genelinde ciddi güvenlik krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında önceki gün varılan ateşkes anlaşması kapsamında, terör örgütünün kontrolündeki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devredilmesi kararlaştırılmıştı.
Köprüleri yıkıp kaçtılar
- Terör örgütü PKK/SDG, ordunun ilerleyişine engel olmak için bazı köprüleri yıktı. Rakka ile Tabka’yı birbirine bağlayan köprü ile eş-Şamiyye ile el-Cezire bölgelerini birbirine bağlayan Reşid Köprüsünün son hali böyle görüntülendi.