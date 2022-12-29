Dünya Barikatları kaldırmaya başladılar Kosova-Sırbistan sınırındaki son gelişmeler
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Barikatları kaldırmaya başladılar: Kosova-Sırbistan sınırındaki son gelişmeler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün barikatların kaldırılmasına yönelik yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı.

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Haber Merkezi AA
Barikatları kaldırmaya başladılar: Kosova-Sırbistan sınırındaki son gelişmeler
Kosova-Sırbistan sınırındaki barikatlar kaldırılıyor.

Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlandı.

Zveçan Belediyesine bağlı Rudar’da bulunan barikatlar, maskeli kişilerce yerlerinden hareket ettirildi.

10 Aralık’tan itibaren hareket etmeden duran barikatları oluşturan araçlardan bazılarının çalışmadığı gözlendi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Vucic, dün gece yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki tüm barikatların kaldırılmasının 48 saati bulabileceğini bildirmişti.

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