Baron hastaneden kaçtı

Emniyet Müdürü Fernando Rojas, Bolivya Polisi'nin tüm birimlerinin firariyi yakalamak için etkin olarak çalıştığını söyledi.
Bolivya'da 'Saman Çatı' olarak da tanınan Suarez'in, Kolombiyalı Pablo Escobar ile de beraber çalıştığı biliniyor.
Emniyet Müdürü Fernando Rojas, Bolivya Polisi'nin tüm birimlerinin firariyi yakalamak için etkin olarak çalıştığını söyledi.
Bolivya'da 'Saman Çatı' olarak da tanınan Suarez'in, Kolombiyalı Pablo Escobar ile de beraber çalıştığı biliniyor.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.