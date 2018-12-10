Dünya Baron hastaneden kaçtı
AMERİKA

Baron hastaneden kaçtı

Güney Amerika'nın en büyük uyuşturucu tüccarlarından 67 yaşındaki Bolivyalı Jorge Roca Suarez, gözaltında tutulduğu hastaneden kaçtı.

Yeni Şafak
Bolivyalı Jorge Roca Suarez
Bolivyalı Jorge Roca Suarez

Emniyet Müdürü Fernando Rojas, Bolivya Polisi'nin tüm birimlerinin firariyi yakalamak için etkin olarak çalıştığını söyledi.

Bolivya'da 'Saman Çatı' olarak da tanınan Suarez'in, Kolombiyalı Pablo Escobar ile de beraber çalıştığı biliniyor.

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