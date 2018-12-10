Baron hastaneden kaçtı

Emniyet Müdürü Fernando Rojas, Bolivya Polisi'nin tüm birimlerinin firariyi yakalamak için etkin olarak çalıştığını söyledi.

Bolivya'da 'Saman Çatı' olarak da tanınan Suarez'in, Kolombiyalı Pablo Escobar ile de beraber çalıştığı biliniyor.