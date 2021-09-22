Dünya Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadisin Türkevi açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrısta krize neden oldu
AVRUPA

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta krize neden oldu

Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in, New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'da tepki çekti. Başpiskopos Elpidophoros açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederken, mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi de iptal etti.

Haber Merkezi Diğer
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadisin Türkevi açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrısta krize neden oldu
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis Türkevi açılışına katıldı.

New York'taki Türkevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bir çok ülke lideriyle birlikte Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in de katılımıyla açılmıştı.

SOSYAL MEDYA MESAJI ATİNA'DA KRİZE NEDEN OLDU

Ancak önemli isimleri bir araya getiren bu açılış, Atina ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükümetleri içerisinde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, açılışın ardından sosyal medya üzerinden attığı mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Bu durum, özellikle Atina'da krize neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ni açtı: Türkiye’nin artan gücünün sembolü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ni açtı: Türkiye’nin artan gücünün sembolü

İKİLİ GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Haberler üzerine, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Başpiskopos Elpidophoros ile New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Anastasiades, konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken, Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, görüşmenin Elpidophoros'un Türkevi açılışına katılmasının ardından iptal edildiğini açıkladı.

Türkevi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya beşten büyüktür' vurgusu: Daha adil bir düzeni savunuyoruz
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Türkevi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya beşten büyüktür' vurgusu: Daha adil bir düzeni savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yeni bir eser daha bıraktıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gururluyuz çünkü devletimize, milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz çünkü bu eserle New York'un silüetine, tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Bu göz kamaştırıcı binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları Türkiye'den getirildi.' dedi.

'Dünya beşten büyüktür' vurgusunu tekrar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz.' dedi.


BİR TEPKİ DE AMERİKA ERMENİ ULUSAL KOMİTESİ'NDEN

Elpidophoros'un kurdele kesme töreninde aralarında Erdoğan ve KKTC lideri Ersin Tatar'ın da bulunduğu bir fotoğrafta yer almasına Amerika Ermeni Ulusal Komitesi de tepki gösterdi. Rum medyası, Elpidophoros'un bu törene katılarak 'KKTC'yi tanıdığını' da öne sürdü. Rum medyasında yer alan haberlerde de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in de bu buluşmadan rahatsız olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

  • Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis 2011 yılında Heybeliada Aya Triada Manastırı'ndaki Ruhban Okulu'na Başrahip olarak atanmıştı. Aslen İstanbullu olan Elpidophoros Amerika Başpiskoposu olan ilk Türk olma unvanına da sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi Türkiye'nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi Türkiye'nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nin açılışını yaptı: İşte Türkevi'nin ilk misafirleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türkevi'nin açılışını yaptı: İşte Türkevi'nin ilk misafirleri
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