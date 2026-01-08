Batı Şeria’da bir haftada 101 evi yıktı

Gazze’de iki yıl boyunca soykırım işleyerek Gazze’nin yüzde 90’ını yerle bir eden terör devleti İsrail, Batı Şeria’da da yıkım faaliyetlerini sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in son bir haftada işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktığını bildirdi. İİT Medya Gözlemevi tarafından yayınlanan açıklamada, son bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail saldırılarının neden olduğu 124 can kaybının tespit edildiği, bu sayıya Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun doğrudan ateş açması sonucu can veren 8 kişi ile enkaz altından çıkarılanların da dahil olduğu aktarıldı. Açıklamada, işgal güçleri tarafından yıkılan evlerden 100'ünün Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kenti yakınlarındaki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nda, bir evin de Kudüs'te olduğu aktarıldı. İsrail güçlerinin 30 Aralık-5 Ocak tarihlerinde 228 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, bu süreçte Filistin topraklarının farklı bölgelerinde 1049 suç ve ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.