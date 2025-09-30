Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Batı Trakya'da İskeçe Azınlık Lisesi Encümen Heyeti okula alınmamalarına tepki gösterdi

Batı Trakya'da İskeçe Azınlık Lisesi Encümen Heyeti okula alınmamalarına tepki gösterdi

23:2530/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İskeçe Azınlık Lisesi
İskeçe Azınlık Lisesi

Batı Trakya'daki İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti, yaz aylarında gerçekleşen tadilat çalışmaları sırasında odalarının boşaldığını hatırlatarak okula girişlerine izin verilmemesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Lozan Antlaşması'yla statüsü belirlenen azınlık okullarının özelliğine ve ruhuna uygun kararlar alınmalı, hukuka ve demokratik değerlere uygun davranılmalıdır. İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyetinin sesine kulak verilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Batı Trakya'daki İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti, üyelerinin okula girişine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Encümen Heyeti tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında Encümen Heyeti odasının boşaltıldığı hatırlatılarak,
"Şimdi ise Encümen Heyeti yöneticileri olarak, yöneticisi olduğumuz okula girişimize izin verilmiyor. Okul yöneticilerinin, okula girişlerine izin verilmiyor."
ifadeleri yer aldı.
Uygulamanın Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bunun
"açıkça baskıcı, antidemokratik ve hukuk dışı bir müdahale"
olduğu vurgulandı.

"Devre dışı bırakmak istiyorlar"

Encümen Heyetlerinin Batı Trakya'daki azınlık okullarının yasal yöneticileri olduğu kaydedilen açıklamada,
"Yasalardan doğan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gereken Encümen Heyetleri, suni şekilde yaratılan engellerle devre dışı bırakılmak istenmektedir. Encümen Heyetleri'nin kurumsal kimliği yok edilmek istenmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir”
denildi.
Lozan Antlaşması ile benzer statüye sahip İstanbul'daki Rum azınlık okullarında benzer bir uygulamanın olup olmadığının da merak edildiği kaydedilen açıklamada,
"Öğrencilerin okuldan uzaklaşmasını isteyen zihniyetin farkındayız. Her ne şartta olursa olsun, okulumuza ve evlatlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."
değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada tüm yetkililere çağrıda bulunularak,
"Lozan Antlaşması'yla statüsü belirlenen azınlık okullarının özelliğine ve ruhuna uygun kararlar alınmalı, hukuka ve demokratik değerlere uygun davranılmalıdır. İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyetinin sesine kulak verilmesini bekliyoruz."
ifadeleri kullanıldı.


#Batı Trakya
#Gümülcine
#İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti
#Lozan Antlaşması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı