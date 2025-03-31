Bayrama zindanda girdiler: Gazze'de cami enkazında saf tuttular

İsrail, bayram sabahı Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemeye devam ederken, binlerce Filistinli Ramazan Bayramı namazını yıkılmış camilerin enkazında, barınma merkezlerinde ve harabeye dönen evlerinin önünde kıldı. Yerel kaynaklar, bayram namazı sırasında ve sonrasında birçok bölgede yoğun top atışları ve İsrail askeri araçlarından ateş açıldığını bildirdi. Saldırıların devam etmesi nedeniyle, bayram sabahı Gazze sokaklarında ne çocuk kahkahaları duyuldu ne de geleneksel bayram kutlamaları yapıldı. Camilerin önünde bayram şekeri ve tatlı dağıtılan eski bayramlar geride kaldı. Ancak Filistinliler, İsrail saldırılarına aldırış etmeden saf tutarak bayram namazını eda etmekten geri kalmadı. Batı Şeria'da ise çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli tutuklu bayrama hapiste girdi.





UMUTLAR DİMDİK AYAKTA

Gazze kentinde binlerce Filistinli, savaşta ağır hasar gören tarihi Büyük Ömeri Camii’nde bayram namazını eda etti.İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’nin dört bir yanında bayram coşkusu yerini hüzne bıraktı. Namaz çıkışı Gazzeliler, savaşın sona ermesini ve barışın en büyük bayram olmasını umut ettiğini söyledi. Evleri, camileri ve sokakları yıkılan Filistinliler, umutlarının dimdik ayakta olduğunu ve bir gün barışın geleceğine inandıklarını dile getirdi.





NAMAZ SIRASINDA ATEŞ AÇTILAR

Güneydeki Han Yunus kentinde ise Filistinliler, doğu bölgesinden gelen sığınmacılarla birlikte bir okulda oluşturulan barınma merkezinde bayram namazını kıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus’un doğusunda namaz sırasında ve sonrasında İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.





YIKILAN CAMİNİN AVLUSUNDA

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Filistinliler, İsrail bombardımanı sonucu tamamen yıkılan el-Kassam Camii’nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Bölgedeki birçok cami ağır hasarlı olduğu için Filistinliler, hasar gören mabetlerin avlularında namaz kılmak zorunda kaldı.





İŞGALCİ KANA BULADI

Diğer yandan İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerini Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de vurmaya devam etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13'ü çocuk en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.



