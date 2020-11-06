Bekaa Vadisi mi olacak?

Minsk Üçlüsü ile çözüm bulunamayan Karabağ sorunu, Rusya’yı Türkiye’ye daha da yaklaştırdı. Ermenistan’ın PKK’yı bölgeye taşımasıyla, dağlık bölgede Bekaa Vadisi’ne benzer bir terör yapılanması oluşabileceği endişesi hakim.

İşgal altındaki Dağlık Karabağ’da çatışmalar sürüyor. Azerbaycan, Rusya’nın 5+2 formülü olarak gündeme getirdiği anlaşma çerçevesini arazi üzerinde neredeyse tamamladı. Laçin koridorunun kesilmesi, Ermenistan açısından psikolojik mağlubiyeti getirecek. Sahadaki çözümsüzlüğün uzamasının, PKK ve taşeron örgütlerin Ermenistan eliyle sokulduğu dağlık bölgede yeni tehditlere kapı aralayabileceği endişesi karşısında Rusya anlaşmanın tesisi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Diplomatik kaynaklar, bölgede Rusya’nın en son isteyeceği şeyin, arazinin taşeron örgüt barındıran bir coğrafyaya dönüşmesi olduğuna işaret ediyor. Çatışmaların uzaması halinde bölgede Bekaa Vadisi benzeri bir yapılanmanın oluşabileceği ve buraya farklı aktörlerin sızabileceği endişesi hakim.

DÜNYA Karabağ’da 2 bin 600 km2 artık özgür

LAVROV DİLLENDİRDİ

Minsk Üçlüsü ile çözüm bulunamayan Karabağ sorununda acil çözüm ihtiyacı, Rusya’yı Türkiye’ye daha da yaklaştırdı. Son olarak Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Kommersant gazetesine verdiği röportajda Dağlık Karabağ’ın örgütlerin yuvalandığı bir bölge olmasına ilişkin endişesini dile getirdi. Lavrov, meselenin uluslararasılaştırılmasından ve Ortadoğu’daki militanların dahil edilmesinden endişe duyduklarını ifade etti. Türkiye ve Rusya işbirliğinin Suriye ve Libya’da çözüm üreten başarılarını hatırlatan Lavrov, “Kalıcı bir ateşkes hemen sağlanamasa da savaşın durdurulması, taraflar arasında diyaloğun sağlanması ve Bakü ile Erivan’ın müzakere masasına oturmaları için bölgedeki tüm etkimizi kullanmaya ve Türk ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Lavrov, “Tarafların komşuları dahil meselenin siyasi diplomatik yollarla çözümü konusunda, tarafları etkileyebilecek tüm ortaklarla çalışmaktan yanayız” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

DÜNYA Şuşa zaferiyle ‘Büyük Ermenistan’ projesi çökecek