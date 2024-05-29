|
Dünya

Belediyeye Filistin bayrağı astı: İtalya'da belediye başkanı katliama sessiz kalmadı

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde, belediye başkanı Matteo Lepore, belediye binasına Filistin bayrağı astı. Lepore yaptığı açıklamada "Mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

22:01 - 29/05/2024 الأربعاء
AA
İtalya'da Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediyeye Filistin bayrağı astı.
İtalya'da Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediyeye Filistin bayrağı astı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine "Ateşkes" yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.

Lepore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız."
ifadesini kullandı.

Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.

Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti.

Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans göstercek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.



#Bologna
#Filistin bayrağı
#İtalya
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Rızık, bereket ve zenginlik duası