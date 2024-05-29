Belediyeye Filistin bayrağı astı: İtalya'da belediye başkanı katliama sessiz kalmadı

İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine "Ateşkes" yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.
Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.
Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti.
Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı.
Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans göstercek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.