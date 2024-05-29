Belediyeye Filistin bayrağı astı: İtalya'da belediye başkanı katliama sessiz kalmadı

"Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız."