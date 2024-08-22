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Dünya

Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasının sahasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi

Uydu görüntüsü analizi, Almanya'daki fabrikanın inşası sırasında 329 hektar ormanın yok olduğunu gösteriyor.

09:49 - 22/08/2024 Perşembe
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Bu, yaklaşık 500 bin ağaca eşdeğer.
Bu, yaklaşık 500 bin ağaca eşdeğer.

Uydu analizlerine göre, Berlin yakınlarında inşa edilen Tesla fabrikasında yaklaşık 500 bin ağaç kesildi. Almanya'daki fabrikanın inşası oldukça tartışmalı oldu ve önemli protestolara yol açtı.


Aynı zamanda yeşil bir ekonomi geliştirmenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar hakkında bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Tesla'nın sahibi Elon Musk, yerel polisin protestocuları serbest bırakmasını eleştirdi.


Çevresel istihbarat şirketi Kayrros'a göre uydu görüntüleri, Mart 2020 ile Mayıs 2023 arasında sahada 329 hektar (813 dönüm) ormanın kesildiğini gösteriyor.


Bu, yaklaşık 500 bin ağaca eşdeğer

Mayıs ayından bu yana, iklim aktivistleri gigafactory'nin planlanan genişlemesine karşı protesto gösterileri düzenliyor, yakındaki bir kamptaki ağaç evleri işgal ediyor ve sahaya saldırmaya çalışıyor. Bir grup, Mart ayında bir elektrik direğini ateşe verdi ve fabrikanın üretimini birkaç gün durdurdu.


Kayrros'un baş analisti Antoine Halff şunları söyledi:

"Almanya'daki Tesla fabrikası epeyce ağaç kesilmesine yol açtı. Elbette, içten yanmalı motorlu arabaların elektrikli araçlarla değiştirilmesinin faydasına karşı perspektife oturtulmalıdır."


Halff, kaybedilen ağaçların yaklaşık 13 bin ton CO2'ye eşdeğer olduğunu, bunun da ABD'deki ortalama 2 bin 800 içten yanmalı motorlu aracın yıllık emisyon miktarına eşit olduğunu söyledi.


"Bu, Tesla'nın her çeyrekte ürettiği ve sattığı elektrikli araçların sayısının çok küçük bir kısmı. Her zaman bir takasınız olur, bu yüzden takasın şartlarının ne olduğunu bilmeniz gerekir."


Temmuz ayında, Tesla fabrikasının yıllık üretimi 1 milyon arabaya çıkaracak şekilde genişletilmesi planı Brandenburg eyaletinin Çevre Bakanlığı tarafından onaylandı.

#Tesla
#Ağaç
#Berlin
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