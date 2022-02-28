Dünya Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi
AMERİKA

Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan 'caydırıcı güçlerini' özel savaş durumuna geçirmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Psaki, ABD'nin nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin'in nükleer adımının ardından nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için bir nedenlerinin olmadığını belirterek, "Biz alarm seviyemizi ve değerlendirmemizi değiştirmedik. Ancak Rusya tehdidine karşı gözümüzün açık olması da lazım." dedi.

"ALARM SEVİYEMİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NEDEN YOK"

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Putin'in adımını değerlendiriyoruz ancak şu aşamada nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Yetkili, "Nükleer silahlara ilişkin provokatif söylemlerin tehlikeli olduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz." uyarısında bulundu.

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