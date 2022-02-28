Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin'in nükleer adımının ardından nükleer alarm seviyelerini değiştirmek için bir nedenlerinin olmadığını belirterek, "Biz alarm seviyemizi ve değerlendirmemizi değiştirmedik. Ancak Rusya tehdidine karşı gözümüzün açık olması da lazım." dedi.

"ALARM SEVİYEMİZİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NEDEN YOK"

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Putin'in adımını değerlendiriyoruz ancak şu aşamada nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Yetkili, "Nükleer silahlara ilişkin provokatif söylemlerin tehlikeli olduğunu ve bundan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz." uyarısında bulundu.

DÜNYA Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

DÜNYA Kiev yakınındaki şiddetli patlama geceyi aydınlattı: Askeri radar iletişim merkezi vuruldu

DÜNYA Zelenskiy Ukrayna'nın AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ukrayna'dan ne de Rusya'dan vazgeçmeyiz