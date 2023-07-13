|
Dünya

Beyaz Saray'da kokain bilmecesi: Kimin soktuğu tespit edilemedi

Beyaz Saray'da bulunan ve ABD'de geniş yankı uyandıran kokainle ilgili sır perdesi hala daha aralanamadı. 2 Temmuz'da bulunan kokainle ilgili soruşturmanın tamamlandığını açıklayan Gizli Servis, uyuşturucunun Beyaz Saray'a kim tarafından sokulduğunun belirlenemediğini ifade etti. Gizli Servisten yapılan açıklamada, kokainin bulunduğu plastik torbanın da FBI tarafından testlere tabi tutulduğu ancak kullanılabilir bir parmak izi veya DNA'nın tespit edilemediği bildirilen açıklamada, bu nedenle kamera görüntüleri ile testler arasında karşılaştırma yapılamadığı belirtildi.

19:09 . 13/07/2023 Perşembe
AA
Beyaz Saray

Beyaz Saray

ABD'de Gizli Servisin Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili soruşturmasında, uyuşturucuyu komplekse kimin soktuğu belirlenemedi.

Gizli Servisten yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Kokainin, Beyaz Saray kompleksinin Batı Kanadı'na girmeden önce elektronik ve kişisel cihazları geçici olarak saklamak için kullanılan kutuda bulunduğu belirtilen açıklamada, uyuşturucuyu Beyaz Saray'a kimin soktuğunun tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

DNA tespit edilemediği için karşılaştırma yapılamadı

Açıklamada, kokainin tespit edilmesinden önceki birkaç günü kapsayan yüzlerce ziyaretçinin görüntülerinin tarandığı ancak kokaini kimin bıraktığının belirlenemediği kaydedildi.

Kokainin bulunduğu plastik torbanın da FBI tarafından testlere tabi tutulduğu ancak kullanılabilir bir parmak izi veya DNA'nın tespit edilemediği bildirilen açıklamada, bu nedenle kamera görüntüleri ile testler arasında karşılaştırma yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, maddi bir kanıt olmadığı için kokainle ilgili soruşturmanın tamamlandığını duyuruldu.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kokainin, ziyaretçilerin de yoğun kullandığı kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini söylemişti.



#ABD
#Beyaz Saray
#Gizli Servis
#kokain
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başladı mı?