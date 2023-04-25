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Dünya

Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden gelecek yıl yapılacak olan seçimlerde aday olacağını resmi olarak duyurdu. Joe Biden'ın 2024 yılında yapılacak olan seçim çalışmalarına başladı. ABD Başkanı, Twitter hesabı üzerinden 3 dakikalık bir video yayınladı. Yayınlanan kampanya videosunda Biden bizzat konuştu. Videonun içeriğinde ise kürtaj hakları, demokrasinin savunulması, oy verme hakkı ve sosyal güvenlik ağı gibi önemli konular yer aldı.

13:08 . 25/04/2023 Salı
Diğer
Joe Biden

Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yeniden seçilmek için aday olacağını doğruladı. Duyuru bir tanıtım videosuyla yapıldı.


Joe Biden'ın 2024 yılında yapılacak olan seçim çalışmalarına başladı. ABD Başkanı, Twitter hesabı üzerinden 3 dakikalık bir video yayınladı. Söz konusu video Biden seçildikten sonra Kongre Binası'nın basılmasıyla başlıyor.


Yayınlanan kampanya videosunda Biden bizzat konuştu. Videonun içeriğinde ise kürtaj hakları, demokrasinin savunulması, oy verme hakkı ve sosyal güvenlik ağı gibi önemli konular yer aldı.

'İşi bitirelim'

Kampanya videosunun ilerleyen kısımlarında Biden 'Amerikalıların her jenerasyonu demokrasiyi, özgürlükleri, oy kullanma hakkını, medeni hakları savunmak zorunda kaldı' ifadelerini kullandı. Videoda seçim kampanyasının sloganını da paylaşan Biden 2024 için Demokratların 'İşi bitirelim' sözünü kullanacağını açıkladı.

2020 seçimlerinden farklı olacak

Adaylık süreci Biden için önemli ölçüde farklı görünecek. Başkan, 2020 seçim kampanyasının çoğunu Covid-19 salgını nedeniyle online olarak Delaware'deki evinden yaptı. Joe Biden bu kez, seçmenlerle 'el sıkışmak' için ülke çapındaki büyük etkinliklere ve kampanya duraklarına geri dönecek.


Biden şimdiden üst düzey Demokrat bağışçıları ve bağış toplayıcıları bu hafta Washington'da kendisiyle görüşmeye davet etti. Öte yandan uzmanlar Biden'ın ilerlemiş yaşına sebebiyle seçim temposunu ne kadar ilerletebileceği kapsamında çekimser yorumda bulunuyor.



#ABD
#Joe Biden
#Aday
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