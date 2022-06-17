Biden: Amerikalılar artık kendine güvenmiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber ajansı Associated Press'e verdiği özel röportajda "Amerika'da zihinsel sağlık ihtiyacının hızla arttığını" söyleyerek insanların kendilerine güveninin azaldığını vurguladı.
Biden şunları kaydetti:
- "İnsanların gerçekten moralleri bozuk. Güvendikleri her şey alt üst oldu ama bunların çoğu yaşananların bir sonucu. Yaşananlar ise kovid kriziyle bağlantılı. İnsanlar işini kaybetti ve okullar kapatıldı."
ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığı sorulduğunda, Biden bunun "kaçınılmaz olmadığı" konusunda ısrar etti. Ayrıca 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin enflasyonu "tuhaf" tetiklediğini de belirtti.