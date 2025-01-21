Biden dünyayı kaosa sürükledi: Soykırım ve savaş ile anılacak

ABD'nin 46'ncı başkanı Joe Biden'ın görev süresi dün resmen sona ererken, siyasi kariyeri soykırım ve savaşa destek ile anılacak. ABD'nin başkenti Washington D.C.'de 50 yıla yakın bir siyasi kariyere sahip Demokrat Parti üyesi Joe Biden, kendini bir Siyonist tanımladığı biliniyor. Biden'ın ayrıca Rum ve Ermeni lobileri ile de yakın ilişki içinde bir ABD'li politikacıydı. Siyasi kariyerinin son 4 yılını ABD Başkanı olarak geçiren Biden, kendi döneminde dünyayı siyasi ve ekonomik bir kaosa sürükledi. Dünyanın en büyük askeri gücünü yöneten Biden, başkanlık görevinin ilk yılı dolmadan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Avrupa sınırlarında bir savaşın başlamasına engel olamadı. Öyle ki Biden yönetimi attığı adımlarla Ukrayna-Rusya savaşının başlamasını tetikledi. Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan ve üçüncü yılını geride bırakacak savaş sonucu 10 milyon Ukraynalı yerinden olurken, 6,7 milyon Ukraynalı Avrupa ülkelerinde mülteci durumuna düştü. Onbinlerce Ukraynalı ise savaş sırasında hayatını kaybetti. Ukrayna savaşta, Donbass bölgesinde önemli toprak kaybına uğrarken, Azak Denizi kıyısındaki topraklarını da tamamen kaybetti, önemli şehirlerin alt yapısı tarumar olurken, Ukrayna ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tahıl ihracatı neredeyse durma noktasına geldi. Biden yönetimi, Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasındaki mutabakatın imzalanmasını engelleyerek, Avrupa'yı da siyasi ve ekonomik krize sürükledi. Artan enerji fiyatları ve göç dalgası, bir yandan Avrupa'nın ekonomi devi Almanya'da şirket iflaslarını beraberinde getirirken, halk üzerindeki geçim maliyetlerini de artırdı.

Biden, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan soykırımda işgalci güç İsrail'e siyasi, ekonomik ve askeri destek vererek, katliama ortak oldu. "Ben bir Siyonistim" ve "İsrail olmasa bir İsrail kurmak zorunda kalırdık" sözleriyle hafızalara kazınan Biden, tüm uluslararası çağrılara kulaklarını kapattı ve görevinin son dakikalarına kadar İsrail'e tam destek verdi. Geçen 15 ayda, Biden yönetimi İsrail'e doğrudan 22 milyar dolarlık askeri yardım sundu. Biden yönetimi, 25 Aralık 2023'e kadar, 244 kargo uçağı ve 20 gemi aracılığıyla 2,4 milyar dolar değerinde 10 bin tondan fazla silah ve askeri malzeme gönderdi. Sadece ilk 6 haftada 15 binin üzerinde bomba ve 50 bin top mermisi İsrail'e ulaştı. Bu rakamlar Ağustos 2024'e kadar 500 uçak ve 107 gemiye erişti. Söz konusu araçlarla gelen silah ve malzeme miktarı da 50 bin tonu geçti. Biden yönetiminin sağladığı sığınak delici bombaların Gazze'de gerçekleşen birçok toplu katliamda kullanıldığı tespit edilmiş durumda. Terör devleti İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ve kurumları ayaklar altına almasına göz yuman Biden yönetimi, küresel adalete olan inancı da yok etti. Biden'ın ortağı olduğu soykırımda, yüzde 70'i kadın ve çocuk 48 bine yakın Filistinli öldürülürken, yüz binlercesi de yaralandı.