Dünya Kritik zirve öncesi Beyaz Sarayda bir araya geldiler
AMERİKA

Kritik zirve öncesi Beyaz Saray'da bir araya geldiler

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Haber Merkezi AA
Biden ve Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi Beyaz Sarayda bir araya geldi
Biden ve Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'da bir araya geldi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi Biden'ın bugün Stoltenberg'i Beyaz Saray'da kabul ettiğini belirtti.

Biden'ın NATO'nun güvenlik ve demokratik değerleri korumadaki 7 asırlık başarısı için müttefikleri ile yakından çalışmak adına güçlü taahhüdünü yinelediğini belirten Psaki, "Biden ve Stoltenberg, stratejik rekabet ve iklim değişikliği, siber saldırıları gibi milletler arası tehditlerle mücadeleye ittifakın uyum sağlaması için NATO'nun 2030 girişiminin önemi konusunda mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Görüşmede NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve ortak savunmaya yönelik yatırımlarının da ele alındığını aktaran Psaki, "Biden ve Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'a yönelik 20 yıllık yatırımı ve diplomatik barış çabalarına yönelik devam eden çabalarını da görüştü." ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısını tamamladıklarını açıkladı
DÜNYA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısını tamamladıklarını açıkladı

ABD yerine Çin formülü: İsrail rotayı Pekin’e çevirdi
DÜNYA
ABD yerine Çin formülü: İsrail rotayı Pekin’e çevirdi

BM tabelalı PKK kampı
GÜNDEM
BM tabelalı PKK kampı
Abone Ol Google News
Bu korkunçgidişat durdurulmalı

Bu korkunç
gidişat durdurulmalı

Müslüman aileye saldırıya Türkiye'den ilk tepki.
24 bin yıldır hayatta!

24 bin yıldır hayatta!

Sibirya'da donmuş toprak tabakasında bulundu.
Deniz betonla kaplı gibiydi: Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmaradaki müsilaj yoğunluğu yansıdı

​Kampta kalan teröristlerin sayısı 11 bin ile 13 bin arasında.

​Daha önce 9'ar kez müebbet hapis cezası almışlardı.
Korona konseri

Korona konseri

Maçka Parkı'nda salgını hiçe sayarak açık hava konseri verdiler.
ABD duyurdu

ABD duyurdu

Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamamlandı.
Bir özrü çok gördü

Bir özrü çok gördü

​Kanada'daki Kızılderili çocuk katliamına tepkiler sürüyor.
Gazze'de buruk gün

Gazze'de buruk gün

​Şehit olan öğrencilerin karnesini anneleri aldı.
Müsilaj temizlenene kadar

Müsilaj temizlenene kadar

Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği bugün başlıyor.
Akdeniz’de ‘one minute’

Akdeniz’de ‘one minute’

​KKTC Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ABD yerine <br>Çin formülü

ABD yerine
Çin formülü

İran'la nükleer müzakerelerden rahatsız olan İsrail, rotayı Pekin'e çevirdi.
HDP'ye yeniden <br>kapatma davası

HDP'ye yeniden
kapatma davası

​Banka hesaplarına tedbir talep edildi.
Sokak çağrısı yaptı

Sokak çağrısı yaptı

​Ahmet Şık'tan skandal sözler.
Çanakkale'ye ilk tabliye

Çanakkale'ye ilk tabliye

Seksen yedi parça zemin daha eklenecek.
HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

HSK başkanvekili Mehmet Ekinci

​Mevcut HSK'nın görev süresi dün doldu.
Alkollü sürücü dehşeti

Alkollü sürücü dehşeti

Beş aracı hurdaya çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.