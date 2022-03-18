Dünya Bidendan Çine Rusya uyarısı Destek verirseniz sonucu ağır olur
AMERİKA

Biden'dan Çin'e 'Rusya' uyarısı: Destek verirseniz sonucu ağır olur

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e Ukrayna savaşında Rusya'ya ekipman desteği vermenin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Şi Cinping ise Biden'a, "Ukrayna krizi görmek istediğimiz bir şey değil." yanıtını verdi.

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Haber Merkezi AA
Bidendan Çine Rusya uyarısı: Destek verirseniz sonucu ağır olur
Biden'dan Çin'e 'Rusya' uyarısı: Destek verirseniz sonucu ağır olur

Beyaz Saray, Biden ve Şi'nin bugün yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Görüşmenin odağında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı olduğuna işaret edilen açıklamada, Biden'ın ABD ve müttefiklerinin bu konudaki duruşu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Şi'ye detaylı bilgi verdiği aktarıldı.

  • Açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da şehirlere ve sivillere yönelik zalimce saldırıları devam ederken, Çin'in Rusya'ya ekipman desteği vermesi durumunda bunun sonuçları konusunda açıklamalarda bulundu." ifadesine yer verildi.

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Çin: Çatışma kimsenin çıkarına değil

Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi ile Biden arasında bugün yapılan ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Başkan Şi, çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını söyleyerek, barış ve güvenliğin uluslararası toplumun en çok değer vermesi gereken şey olduğunu kaydetti.

Geçen kasım ayında yaptıkları ilk sanal toplantıdan bu yana uluslararası toplumda yeni önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Şi, barış ve gelişmenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu aktardı.

Şi, "Ukrayna krizi görmek istediğimiz bir şey değil." ifadesini kulandı.

  • Çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığını yineleyen Şi, "Olaylar bir kez daha gösterdi ki ülkeler savaş meydanında karşı karşıya kalma noktasına gelmemeli." görüşünü paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki önemli ekonomisi olarak ABD ve Çin, uluslararası sorumluluğun omuzlanması ve barış ve huzur için çalışılması gerektiğini vurguladı.

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